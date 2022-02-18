الزمالك يكشف برنامجه لمواجهة ساجرادا بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حدَّد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامج الفريق الأبيض اليوم الجمعة استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق ساجرادا الأنجولي غدا السبت في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وأدَّى الزمالك شعائر صلاة الجمعة بقاعة المحاضرات، ثم تناول اللاعبون وجبة الغداء.

وسيخوض الفريق الأبيض المران الختامي لمواجهة ساجرادا في السادسة مساء.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وخاض الزمالك مرانه الأول أمس الخميس استعدادا لمواجهة ساجرادا.

وتعادل الزمالك في مستهل مبارياته في مرحلة المجموعات أمام بترو أتلتيكو الأنجولي (2-2).

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد.

الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر.