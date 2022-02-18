يوم المباراة.. برنامج الأهلي استعدادًا لمواجهة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة أخيرة بالفيديو مع اللاعبين في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم قبل التوجه إلى ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان لمواجهة الهلال.

ويستهل الأهلي مشوار في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بمواجهة نظيره الهلال السوداني اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات

وكان الجهاز الفني للأهلي حدد برنامج الفريق كاملًا اليوم، حيث يتناول اللاعبون وجبه الإفطار في التاسعة صباحا، وفي الحادية عشرة يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين يركز خلالها على التعليمات الختامية والإعلان عن التشكيل، فيما يتناول الفريق وجبة الغداء في الحادية عشرة والنصف ظهرا.

ويتوجه الأهلي إلى ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان في الواحدة ظهر اليوم، استعدادًا للمباراة التي من المقرر لها في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وأسفر الاجتماع الفني الذي عقد أمس الخميس عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأسود، ويرتدي الهلال الطاقم الأزرق، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين عصر اليوم، والتأكيد على موعد الوصول إلى الملعب قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.

ومن المنتظر أ، تغادر بعثة الأهلي مطار الخرطوم الدولي في العاشرة مساء اليوم للعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة الهلال السوداني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في الثالثة عصر اليوم على استاد الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.