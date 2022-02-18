الامارات | لاعب الأهلي المصري يخضع لجراحة الرباط الصليبي في النمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي المصري يخضع لجراحة الرباط الصليبي في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري اليوم أن عمار حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيتوجه إلى النمسا اليوم لإجراء جراحة في الرباط الصليبي بعد إصابته خلال معسكر الفريق بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على هامش مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب فريق الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم، إنه جرى تحديد بعد غد الأحد موعدا لإجراء الجراحة لعمار حمدي، حيث يجري غدا الفحوص الطبية فقط. كذلك كشف الدكتور أحمد أبوعبلة أن أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق، سيبدأ برنامجه التأهيلي في قطر غدا السبت بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا في النمسا.

وأوضح أن أكرم توفيق وصل إلى قطر أمس، وخضع لفحص طبي في مركز "سبيتار" تحت إشراف جراح العظام مانويل بابا كوستا، والذي أثنى على الجراحة التي أجراها اللاعب في النمسا والمرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي. وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب المصري أمام منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون.

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