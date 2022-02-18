بث مباشر.. الأهلي × الهلال السوداني

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الهلال السوداني، نظيره الأهلي، في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.‏

ويدخل الأهلي اللقاء، منتشيا بفوزه منذ أيام ببرونزية العالم في مونديال الأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب صن داونز الجنوب أفريقي، وقطبي الكرة السوداني؛ الهلال والمريخ.

وتعد مباراة الجمعة هي المواجهة التاسعة بين الأهلى والهلال على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حيث سبق أن تواجها 8 مباريات سابقة، حقق الأهلى الانتصار 3 مرات، وحقق الهلال انتصارين وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

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