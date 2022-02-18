موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بدورى أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك، نظيره ساجرادا الأنجولي، غدا السبت فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، فى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

يقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بجانب فرق ساجرادا وبترواتليتكو، بالاضافة إلى الوداد المغربى.

التقى الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولى فى افتتاح مشواره في دور المجموعات الإفريقي، حيث تعادلا بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، بينما خسر ساجرادا في مباراة الافتتاح بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الوداد المغربي على أرض الأخير.

ومن التوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى : محمد أبوجبل وخط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح محمد وخط الوسط: إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” أحمد سيد “زيزو”أشرف بن شرقي – و خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس