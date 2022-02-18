شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة والشحات وميكيسيونى على دكة بدلاء الأهلى أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذي يجمع الاهلى مع نظيره الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى التي يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالي في أخر نسختين

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الاهلى كل من :رامي ربيعة ـ حسام حسن ـ حسين الشحات ـ محمد مجدي أفشة ـ محمود وحيد ـ محمد محمود ـ كريم فؤاد ـ لويس ميكيسوني ـ مصطفى شوبير.