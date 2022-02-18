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برة الملعب..أحمد عزب لاعب سلة الزمالك: بحب أحمد عز .. بدخل المطبخ و الغزالة رايقة

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد عزب نجم سلة الزمالك .

احمد عزب لاعب سلة الزمالك
احمد عزب لاعب سلة الزمالك

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السلة؟ 

 

بحب السفر و السينما جدا 

 

هل تحب دخول المطبخ ؟

 

لما أكون رايق " الغزالة رايقة "

 

على البحر
على البحر

ما الأكلة التى تفضلها؟

 

الفراخ البانيه و الكوردن بلو 

 

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

 

ليوناردو دى كابريو و أحمد عز 

 

احمد بملابس التخرج
احمد بملابس التخرج

 

من مطربك المفضل ؟

 

حمزة نمرة 

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

 

محمد صلاح مش محتاجة تفكير 

 

لاعب سلة الزمالك
لاعب سلة الزمالك

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال اكيد 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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