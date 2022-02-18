شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..أحمد عزب لاعب سلة الزمالك: بحب أحمد عز .. بدخل المطبخ و الغزالة رايقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد عزب نجم سلة الزمالك .



احمد عزب لاعب سلة الزمالك

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السلة؟

بحب السفر و السينما جدا

هل تحب دخول المطبخ ؟

لما أكون رايق " الغزالة رايقة "



على البحر

ما الأكلة التى تفضلها؟

الفراخ البانيه و الكوردن بلو

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

ليوناردو دى كابريو و أحمد عز



احمد بملابس التخرج

من مطربك المفضل ؟

حمزة نمرة

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح مش محتاجة تفكير



لاعب سلة الزمالك

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال اكيد