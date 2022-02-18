شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية المواجهة الأولى والأخيرة بين الأهلى والهلال قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذي يجمع الاهلى مع نظيره الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى التي يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالي في أخر نسختين

وتقابل الفريقان لأول مرة على لقب أفريقيا للأندية أبطال الدورى 1987 وانتهى لقاء الخرطوم بالتعادل السلبي، وفاز الأهلى بالقاهرة بهدفين نظيفين وحقق اللقب.

بينما جاءت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2020، فاز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى لقاء الذهاب بالقاهرة، وحسم التعادل الإيجابى بهدف لهدف لقاء الإياب بالخرطوم.

وكان الهلال قد افتتح دور المجموعات بالخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب الأخير 0-1، الجمعة الماضي، بينما أنهى الأهلي منافساته في مونديال الأندية بالإمارات بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية دون رد ، بعدما تأجلت مواجهة الأهلي والمريخ السودانى لوقت لاحق.