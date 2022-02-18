الامارات | بعثة الإمارات تصل البحرين استعدادا لخوض "بارالمبية غرب آسيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإمارات تصل البحرين استعدادا لخوض "بارالمبية غرب آسيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت العاصمة البحرينية المنامة، بعثة منتخب الإمارات لأصحاب الهمم "فرسان الإرادة"، الذي يستعد لتدشين مشوار المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة التي تنطلق رسميا بعد غد، وتستمر حتى 26 الحالي، بمشاركة 700 لاعباً يمثلون 11 دولة، حيث بدأ أمس وصول بعثات المنتخبات المشاركة، وانطلاق عمليات تصنيف اللاعبين، بجانب اجتماعات رؤساء وإداريي الوفود، والاجتماعات الفنية.

وضمت بعثة منتخب الإمارات التي تعد الأكبر من بين المشاركين في بارالمبية غرب آسيا في نسختها الثالثة، 114 شخصاً برئاسة جمعة النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية مدير البعثة، وشملت 64 لاعباً ولاعبة، بجانب 22 مدرباً ومدربة، إضافة إلى أعضاء الأجهزة الإدارية، الطبية، الخدمات المساندة، والمرافقين.

ويخوض منتخب الإمارات 6 منافسات تشمل في الألعاب الفردية "ألعاب القوى، بوتشيا، رفعات القوة، الريشة الطائرة، كرة الطاولة"، إضافة إلى "كرة السلة على الكراسي المتحركة" في منافسات الألعاب الجماعية للذكور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news