الامارات | شرط "كارثي" يمنع الزمالك من إقالة مدربه كارتيرون

شكرا لقرائتكم خبر عن شرط "كارثي" يمنع الزمالك من إقالة مدربه كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت اللجنة المؤقتة السابقة التي كانت تُدير نادي الزمالك المصري، مجلس الإدارة الجديد ورئيسه المنتخب مرتضى منصور في ورطة حقيقية حيال الفرنسي باترس كارتيرون مدرب الفريق.

وقال مدرب الزمالك السابق أسامة نبيه أن الإدارة السابقة برئاسة حسين لبيب أبرمت عقداً "كارثياً" مع كارتيرون لمدة ثلاثة مواسم، يمنح المدرب الفرنسي فرصة الحصول على قيمة عقده كاملاً إذا ما تمت إقالته في أي وقت من سريان العقد.

وأضاف في تصريحات لقناة "ام بي سي" إنه لا صحة لما يقال بأن الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد كارتيرون يمنحه الحق في الحصول على راتب شهرين 300 ألف دولار، فقط إذا ما تمت إقالته، وإنما سيحصل المدرب على ما يقرب من 33 شهرا هي الفترة المتبقية في عقده، وهو رقم مُخيف سيجبر الإدارة الحالية على عدم التفكير في إقالته.

وأبرمت اللجنة الموقتة اتفاقاً رسمياً مع كارتيرون ينص على ارتباطه بالزمالك لمدة ثلاثة مواسم مقابل حصوله على 150 ألف دولار راتباً شهرياً بخلاف مكافآت الفوز بالبطولات.

يُذكر أن خلافاً حاداً حدث بين مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور والمدرب الفرنسي على خلفية تراجع نتائج الفريق على المستويين الإفريقي والمحلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news