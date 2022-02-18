الامارات | نجم برتغالي شهير يحمل لاعبا منافسا بيديه لمنعه من إضاعة الوقت (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برتغالي شهير يحمل لاعبا منافسا بيديه لمنعه من إضاعة الوقت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع النجم البرتغالي المخضرم ريكاردو كواريسما الحدث قبل أيام حين قام بحركة غريبة وعجيبة لمنع لاعب منافس من إضاعة الوقت على أرض الملعب. وذكر موقع "سبورت إف"، أن كواريسما الذي يلعب حاليا لفريق فيتوريا غيماريش في الدوري البرتغالي، لم يتأخر كثيرا حين سقط لاعب منافس على أرض الملعب من فريق بليننسي الذي يتذيل الدوري البرتغالي، وفي أمس الحاجة لأي فوز، بينما فريق فيتوريا تهمه النتيجة في الصراع على المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.

وكان بيليننسي متقدما في النتيجة بفضل هدف أليسون سافيرا، وبينما كان فيتوريا يضغط بشدة من أجل تسجيل هدف التعادل على الأقل، سعى أكثر من لاعب من الفريق صاحب الأرض إلى إضاعة الوقت، بينهم ألفونسو سوزا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حيث سقط على الأرض، فلم يتأخر كثيرا كواريسما، الذي اشتهر طوال مشواره بأمور غريبة قام بها على أرض الملعب، في حمل اللاعب بيديه، وذهب به سريعا إلى خارج الملعب، حتى يتم استكمال المباراة، لكن حركته لم تمر مرور الكرام، حيث تم اعتراضه من قبل لاعبي الفريق المنافس، وتسببت في توتر بين اللاعبين وعبر سوزا عن غضبه من حركة كواريسما الذي حصل على إنذار بسببها، ثم انتهت المباراة بعد ذلك بخسارته بهدف لصفر.

يذكر أن كواريسما (38 سنة) لعب لأندية عريقة وحقق إنجازات كبيرة جدا، حيث حمل قميص برشلونة وتشلسي وإنترميلان وأشهر فرق البرتغال أبرزها بورتو، بجانب لعبه للمنتخب البرتغالي الأول، كما لعب للعديد من الأندية حول العالم.

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