الامارات | أغلى عقد في تاريخ كرة القدم يغري مبابي.. ويصعق ريال مدريد!

شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى عقد في تاريخ كرة القدم يغري مبابي.. ويصعق ريال مدريد! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نادي باريس سان جيرمان صدمة كبيرة لنظيره ريال مدريد بعد إغرائه النجم الفرنسي كيليان مبابي بعقد سيجعله الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم مما يقطع الطريق على ريال مدريد بالحصول على خدمات النجم الفرنسي اعتباراً من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانيةبأن باريس سان جرمان عرض على مبابي البقاء مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو ليتقاضى أجراً أسبوعياً يصل إلى 1.2 مليون يورو، وهو مبلغ خرافي لم يسبق للاعب كرة قدم الحصول عليه.

وينتهي عقد مبابي (23 عاماً) مع سان جرمان في الصيف المقبل، ما يعني أنه سينتقل مجاناً في حال أراد الرحيل إلى ريال مدريد، وكان الأخير قد فشل في ضم اللاعب الصيف الماضي بعد تمسك النادي الفرنسي ببقاءه.

فهل يصر الفتى الذهبي على موقفه أم أنه سيرضخ للإغراءات المالية ويبقى في باريس؟.

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