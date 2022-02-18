الامارات | مدرب برشلونة: كان يجب أن نفوز بفارق هدفين على نابولي على الأقل

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة: كان يجب أن نفوز بفارق هدفين على نابولي على الأقل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحسر مدرب برشلونة تشافي هرنانديز على إهدار فريقه العديد من الفرص ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه نابولي في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس. ومنح بيوتر جيلينسكي التقدم لنابولي في الدقيقة 29 قبل أن يدرك فيران توريس التعادل من ركلة جزاء بعد 14 نقطة من الشوط الثاني. وأهدر برشلونة العديد من الفرص في بقيادة الثلاثي الهجومي الجديد توريس وآداما تراوري وبيير-إيمريك أوباميانج.

وقال تشافي في تصريح صحافي إن فريقه كان يجب أن يفوز بفارق هدفين على الأقل، وأوضح: "حزين لأن ما يزعجني أن (برشلونة) أهدر العديد من (الفرص) في مباراة كان يجب أن نفوز بها على الأقل. وأعتقد أن الأمر الوحيد الذي افتقرنا إليه كان استغلال الفرص. ضغطنا بشكل جيد وبعد تأخرنا صنعنا 20 فرصة منها ست أو سبع فرص خطيرة".

وأضاف "(كانت) مباراة متكاملة وللحق كان يجب أن نفوز بها بفارق هدفين على الأقل. لعبنا بشكل جيد لكننا في الدوري الأوروبي. الأمر يتعلق بالفوز وكانت مباراة ممتازة". ويحل برشلونة ضيفا على نابولي في إيطاليا في 24 الجاري.

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