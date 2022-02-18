الامارات | نتائج قرعة كأس آسيا لكرة السلة.. سورية في مجموعة صعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج قرعة كأس آسيا لكرة السلة.. سورية في مجموعة صعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيمت اليوم الجمعة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، مراسم قرعة بطولة نهائيات كأس آسيا لكرة السلة، المقامة في جاكرتا خلال الفترة من 12 وحتى 24 يوليو المقبل، في قرعة وضعت المنتخب السوري في مجموعة صعبة تضم منتخبات اليابان وإيران وكازاخستان.

كما أفرزت نتائج القرعة، وضع المنتخبين العربيين السعودي والأردني في المجموعة الأولى بجوار البلد المستضيف اندونيسيا والمنتخب الأسترالي، فيما جاء المنتخب البحريني في المجموعة الثانية بجوار منتخبات الصين، وكورية الجنوبية، والصين تايبيه، والمنتخب اللبناني في المجموعة الرابعة مع كل من منتخبات الفلبين ونيوزيلندا والهند.

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