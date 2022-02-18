بدون تغييرات.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة الهلال السوداني المقرر انطلاقها في الثالثة عصر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ستاد "الجوهرة الزرقاء" بمدينة أم درمان السودانية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وستقام المباراة دون حضور جماهيري، وفقًا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان نادي الهلال السوداني قد احتج على قرار "الكاف"ن بعد أن كان مسموحًا بحضور 15 ألف مشجعًا من أنصار فريق الأزرق.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المُكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأسود، ويرتدي الهلال الطاقم الأزرق، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.