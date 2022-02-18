لمنع انتقاله إلى ريال مدريد.. باريس سان جيرمان يقدم لـ مبابي أغلى عقد في تاريخ كرة القدم.. والفرنسي الشاب يرد

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي باريس سان جيرمان قد عرضاً ضخماً لنجمه الشاب كيليان مبابي، من شأنه أن يجعل اللاعب الفرنسي الدولي الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأن إدارة النادي الباريسي، برئاسة القطري ناصر الخليفي، عرضت على مبابي البقاء في باريس وتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو، ليتقاضى أجراً أسبوعياً يصل إلى 1.2 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب يدرس العرض المقدم له، والذي من شأنه أن يجعله يحصل على أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

وفي الوقت الحالي، فإن اللاعب الأعلى أجراً في كرة القدم، هو نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يحصل على 40 مليون يورو سنويا.

ومن المقرر ان ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض المهاجم الفرنسي حتى الآن، كل عروض التجديد مع الفريق الباريسي.

مبابي يرفض

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن المهاجم الدولي، الفائز بكأس العالم 2018، رفض عرض باريس سان جيرمان القياسي لتمديد عقده، وذلك من أجل تحقيق حلمه بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة "لوباريزيان"، إن مبابي رفض بالفعل عرضين لتمديد عقده.

وتقول تقارير صحفية، إن مبابي (23 عاماً) حسم موقفه وسينتقل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل عبر صفقة مجانية، بعد أن فشل الفريق الملكي في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي بسبب تعنت إدارة الفريق الباريسي.

وفي أكتوبر الماضي، صرح مبابي بأن ريال مدريد قدم عرضا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن باريس سان جيرمان رفض الصفقة.

ولم يخف المهاجم الفرنسي الشاب حينها رغبته في الانتقال لريال مدريد.