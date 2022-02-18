شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاضل بين عماد النحاس وحمد إبراهيم لخلافة خوان براون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو الاسماعيلى بين الثنائى عماد النحاس المدير الفني السابق للمقاولون العرب وحمد إبراهيم المدرب العام لبيراميدز لتولى المسئولية الفنية للنادى الاسماعيلى خلفاً للارجنتينى خوان براون المدير الفني السابق لفريق الكرة الذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضى بسبب سوء النتائج، وفشلت مساعى مجلس الاسماعيلى في إستعادة الفرنسي ديسابر خلال الساعات القليلة الماضية ليقترب النادى من اسناد المهمة الفنية لمدرب مصري.

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق يومى الجمعة والسبت لحين اعلان التعاقد مع الجهاز الفني الجديد الاحد المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إيقاف مستحقات لاعبي الفريق بجانب توقيع عقوبة مالية، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي هذا القرار لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق خاصة وأن إدارة النادى حرصت على تقديم كل الدعم للاعبين بعد التأهل إلي نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى رصد مكافأة مضاعفة لتحسين نتائج الدراويش خلال المسابقة المحلية.