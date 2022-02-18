شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد باكيا: "بشكر كل الناس اللى شالت أبويا ووقفوا معايا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك سابقا، رسالة بالفيديو لكل من سانده ووقف معه عقب وفاة والده بعد صراع مع المرض، وظهر إبراهيم سعيد، في الفيديو الذى نشره عبر حسابه على موقع "تويتر" وهو يبكى، قائلا: "بشكركم على الوقفة اللى أنتوا وقفتوها معايا، وبشكر كل الناس اللى شالت أبويا ووقف معايا".

وأضاف: "الله يرحمك يا ابويا، وشكرا لكل من وقفوا معايا، مهما قولت أسماء، فى ناس وقفت معايا مكنتش متوقع أنها تقف معايا، وفى ناس تانية وقفت معاها وملقتهمش، ربنا يرحمه، الحمد الله، ربنا أعطاه أكتر ما كنت متوقع، بجد بشكر كل الناس اللى شالته معرفش الناس دى جت منين، الحمد الله على كل حال وربنا كريم".



كابتن ابراهيم سعيد



ابراهيم سعيد

وتوفى والد اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر والأهلى والزمالك الأسبق، بعد صراع مع المرض، استلزم دخوله المستشفى للعلاج مؤخرا، وفقا لما أعلنه القائمون على حساب تويتر الرسمى للاعب، وكتب حساب اللاعب - حينها - "والد الكابتن إبراهيم سعيد فى ذمة الله.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة.. البقاء لله وحده".