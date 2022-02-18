شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى "حلال العقد" فى الأهلى يخوض مهمة صعبة أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذي يجمع الاهلى مع نظيره الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى التي يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالي في أخر نسختين

ويعانى دائما النادى الأهلى أمام الهلال في السودان، حيث لم يسبق أن حقق الأهلى أي فوز طوال تاريخه على أرض السودان، حيث سبق أن تواجها 8 مباريات سابقة، حقق الأهلى الانتصار 3 مرات وكلها في القاهرة، بينما حقق الهلال انتصارين على أرضه وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

موسيمانى حلال العقد

وستكون مباراة الهلال مهمة جديد للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى الذى نجح في حل الكثير من العقد التي عانى منها المارد الأحمر تاريخيا، بعدما صحح مسار الفريق في أفريقيا وأعاده لمنصات التتويج بعد غياب طويل دام لـ7 سنوات، كما حل الكثير من العقد المحلية وأثبت تفوقه في اللقاءات الكبرى خاصة أمام الزمالك في مباريات القمة.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز العقد التي حلها موسيمانى مع الأهلى..



الفوز على المحلة في عقر داره

حقق النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، فوزاً ثميناً على حساب غزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الأهلي في الثواني الأخيرة بنتيجة 3/2، ويمثل هذا الفوز أكثر من كونه انتصاراً بثلاث نقاط في سباق الدوري، ولكنه أيضاً حل عقدة دامت لـ 13 سنة، حيث كان آخر فوز للأهلي على غزل المحلة في عقر داره في عام 2008، ومنذ ذلك الفوز لم ينتصر الفريق الأحمر على المحلة في ملعبه إلا بالفوز الأخير.

قاد الأهلي لحصد دوري الأبطال

غياب طويل لم تعتاد عليه جماهير الأهلي منذ مطلع الألفية مع بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث خسر الفريق الأحمر نهائيين متتالين قبل أن يودع البطولة في نسخة الثالثة أمام صن داونز بقيادة موسيماني آنذاك بعد الخسارة في ربع النهائي بخماسية في جنوب أفريقيا، إلا أنه مع تولي موسيماني مسؤولية الأهلي قاد الجنوب أفريقي الفريق الأحمر لحصد لقب دوري الأبطال عامين متتاليين هما، 2020، 2021، كما نجح موسيماني أيضاً في قيادة الأهلي لاستعادة برونزية كأس العالم للأندية بعد غياب حيث كانت المرة الأولى التي توج فيها الفريق بالميدالية البرونزية تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزية في 17 ديسمبر عام 2006، قبل أن يكرر موسيماني نفس الانجاز في العام الماضي.

التفوق على الزمالك

أصبح مدرب الأهلي بمثابة عقدة لنادي الزمالك، حيث سبق وخاض موسيماني 8 مباريات أمام الزمالك من قبل سواء وهو مدربا للأهلي أو صن داونز الجنوب إفريقي، حقق خلالهم 6 انتصارات منهم 3 انتصارات مع الأهلي و3 مع صن داونز وتعادل وحيد كان مع الأهلي بينما تلقى هزيمة وحيدة وقت أن كان مدربا لفريق صن داونز.

وسجل موسيماني 16 هدفا في شباك الزمالك مع الفرق التي تولى تدريبها بواقع 10 أهداف مع الأهلي و6 أهداف مع صن داونز، وكان أكبر انتصار حققه على بخماسية مقابل 3 أهداف في مباراة القمة التي جمعت القطبين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام بالموسم الجاري.

وواجه موسيماني الزمالك في مناسبتين بدور المجموعات بدوري الأبطال نسخة 2016 أيضا، وحقق الفوز في المواجهتين (2-1) في القاهرة و(1-0) في جنوب أفريقيا، قبل أن يتقابل الفريقين سويا في نهائي البطولة ويتوج الفريق الجنوب إفريقي باللقب على حساب الزمالك بعد الفوز (3/1) في مجموع مباراتي النهائي.

ويعد الفوز الأبرز لموسيماني على الزمالك هو فوز الأهلي تحت قيادة الجنوب أفريقي على غريمه التقليدي في نهائي القرن الذي جمع القطبين في 27 نوفمبر 2020 بنهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز الأهلي بنتيج 2/1 وتوج باللقب بعد غياب طويل.