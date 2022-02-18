شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد 8 لاعبين أمام الهلال السودانى اليوم بقيادة الشناوى والحاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الاهلى مع دقات الثالثة عصر اليوم الجمعة مشواره بدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى حينما يحل ضيفاً ثقيلا على الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية للمسابقة التي يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالي في أخر نسختين.

ويستمر غياب محمد الشناوى والمغربى بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى وصلاح محسن وبيرسى تاو عن الاهلى في مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة فيما يغيب أيمن أشرف للإيقاف بعد الطرد في كأس العالم للأندية فيما جاء استبعاد وليد سليمان لأسباب فنية .

وكان وليد سليمان قد أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري وذلك بعد تتويج الاحمر بالميدالية البرونزية.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة الهلال السودانى كل من :

علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.

وجاء

علي لطفي. علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم. أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد طاهر. محمد شريف.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السودانىكالتالى :