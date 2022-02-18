شكرا لقرائتكم خبر عن الشطرنج يعلن إلغاء عقوبة إيقاف اللاعبين الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة هشام الجندي، إلغاء عقوبة الإيقاف للاعبين الدوليين، وأصدر اتحاد الشطرنج بياناً رسمياً جاء كالتالي: في إطار الحرص على بدء صفحة جديدة مع جميع أفراد الأسرة الشطرنجية في مصر وإتاحة الفرصة للاعبين الدوليين لاستئناف ممارسة رياضة الشطرنج، قرر هشام الجندي رئيس الاتحاد إلغاء عقوبة الايقاف عن كل من، إبراهيم لبيب واللاعب الدولي تغيان محمد، مع السماح لهما بالانضمام إلى أي نادي في الدوري الممتاز ( أ ) دون التقيد بالحد الأقصى للاعبين المقيدين ومواعيد التسجيل.

والمجال مفتوح أمام باقي الموقوفين في حال تم حذف كافة البوستات و المنشورات التي تسيء إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج دون الحاجة لتقديم أي إعتذار عما سبق.

وفازهشام الجندي برئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لدورة ثالثة تنتهي في شهر أكتوبر 2024، وذلك في الانتخابات التي جرت بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، وفاز معه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج يوسف وصال ومؤمن شفيق وشيرين سالمان وهدى عبدالله وأحمد تاج وأشرف ناجي وأيمن عمر.

وشهدت انتخابات الشطرنج منافسة بين 13 مرشحا على مقعد العضوية ومرشحين فقط على مقعد الرئيس.

وفسّر الاتحاد سبب استبعاد عادل سعد بأنه لم تنطبق عليه شروط المادة 28 للائحة الاتحاد، حيث لم يشارك فى 6 مباريات على الأقل بالدوري الممتاز أ للفرق خلال الموسم الرياضي مع أحد الأندية العاملة، ولم يشارك فى 6 مباريات على الأقل فى بطولة الجمهورية الفردية خلال نفس الموسم الرياضي، وذلك طبقا للائحة معايير أعلى مستوى تنافسي مادة 28 فقرة 10 بلائحة النظام الأساسي.

أما المرشح سيد مصطفى عبد الوهاب ففسر اتحاد الشطرنج سبب استبعاده بأنه لم يشارك في 6 مباريات على الأقل بمسابقة الدوري العام الممتاز أ للفرد خلال الموسم الرياضي مع أحد الأندية العاملة، وذلك طبقا للائحة معايير أعلى مستوى تنافسي، مادة 28 فقرة 10 بلائحة النظام الأساسي.

فيما تم استبعاد مصطفى محمد مختار ذكي، لأنه حيث لم يشارك في 6 مباريات على الأقل في الدوري الممتاز أ للفرق خلال الموسم الرياضي مع أحد الأندية العاملة، ولم يشارك في 6 مباريات على الأقل في بطولة الجمهورية الفردية خلال نفس الموسم الرياضي، وذلك طبقا للائحة معايير أعلى مستوى تنافسي، مادة 28 فقرة 10 بلائحة النظام الأساسي.

بالإضافة إلى أنه لم يكمل دورة كاملة فى عضوية مجلس إدارة الاتحا واستقال فى تاريخ 16/1/2016.

أما كمال على أحمد فلم يشارك فى 6 مباريات على الأقل فى الدوري الممتاز أ للفرق خلال الموسم الرياضي مع أحد الأندية العاملة، ولم يشارك فى 6 مباريات على الأقل في بطولة الجمهورية الفردية خلال نفس الموسم الرياضي، طبقا للائحة معايير أعلى مستوى تنافسي، مادة 28 فقرة 10 بلائحة النظام الأساسي.