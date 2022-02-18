شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمباراة الهلال السوداني..شريف وعبد القادر وطاهر في الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر لها الثالثة من عصر اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة في إستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالآتي: حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.