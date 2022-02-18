شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وممثلي الزمالك في الاجتماع الفني لمباراة ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد في السابعة مساء اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني رئيس الجهاز الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على زي الفريقين خلال الاجتماع بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية.

وكانت بعثة فريق الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر