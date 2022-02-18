شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب الجوهرة الزرقاء لخوض مباراة الهلال السوداني ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الأهلي، ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان لخوض مباراة الهلال التي تقام في الثالثة عصر اليوم الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الحادية عشرة صباح اليوم قبل تناول وجبة الغداء، وكشف خلالها عن التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم.



وخاض الأهلي مرانه على ملعب مباراة الهلال أمس وفي نفس توقيتها، واشتمل على محاضرة نظرية من بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على العديد من الجوانب الفنية والخططية.



ويرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأسود، ويرتدي الهلال الطاقم الأزرق، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد أمس بأحد الفنادق.