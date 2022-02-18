شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الزمالك اليوم فى أنجولا قبل مواجهة ساجرادا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برنامج الأبيض اليوم الجمعة استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له غد السبت في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق صلاة الجمعة بقاعة المحاضرات، ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء الساعة الثانية ظهراً على أن يخوض المران الختامي لمواجهة ساجرادا في السادسة مساء.

وكانت بعثة فريق الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر