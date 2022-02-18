شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصلى الجمعة بفندق الإقامة فى زامبيا قبل مواجهة زاناكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدت بعثة نادي بيراميدز، صلاة الجمعة، اليوم بمقر فندق إقامة الفريق، في العاصمة الزامبية لوساكا، والتي يتواجد بها الفريق استعدادا لمباراة زاناكو في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



بيراميدز



بيراميدز

وأجرت بعثة نادي بيراميدز في زامبيا المسحة الرسمية الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا، والخاصة بمباراة زاناكو في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي زاناكو الزامبي في الثالثة عصر الأحد المقبل بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، في إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط من انتصار بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى على الأهلي طرابلس الليبي باستاد الدفاع الجوي.