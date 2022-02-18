شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتجه إلى ملعب الجوهرة الزرقاء لمواجهة الهلال السودانى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي مقر إقامتها بمدينة أم دُرمان منذ قليل في طريقها لإستاد الجوهرة الزرقاء لخوض مباراة الهلال السوداني المقرر لها الثالثة من عصر اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الحادية عشرة صباح اليوم قبل تناول وجبة الغداء، وكشف خلالها عن التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب مباراة الهلال أمس وفي نفس توقيتها، واشتمل على محاضرة نظرية من بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث في الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، وعقب المحاضرة أدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف رانجواجا كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض بعدها تدريبات الكرة التي اشتملت على العديد من الجوانب الفنية والخططية.

ويرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأسود، ويرتدي الهلال الطاقم الأزرق، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد أمس بأحد الفنادق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تنقل مباراة الأهلى ضد الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 1 باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا ، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلى لاعبيه بتحقيق أول فوز فى دور المجموعات لاكتساب دفعة معنوية هائلة لتخطى هذه المرحلة من المسابقة، واستكمال المشوار للنهاية لاسيما في ظل الافراح التي يعيشها الفريق بعد التتويج بالبرونزية مشدداً على صعوبة مواجهة الهلال على ملعبه وضرورة العودة للقاهرة بالثلاث نقاط.

مشوار الأهلى والهلال السودانى

وكان الهلال افتتح دور المجموعات بالخسارة من صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب الأخير 0-1، الجمعة الماضى، بينما أنهى الأهلى منافساته فى مونديال الأندية بالإمارات بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية دون رد، بعدما تأجلت مواجهة الأهلي والمريخ السودانى لوقت لاحق.