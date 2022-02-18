شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فيديو من كارتيرون للاعبى الزمالك عن ساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك محاضرة فيديو مساء اليوم، مع لاعبى الفريق الأبيض، قبل مواجهة ساجرادا فى الجولة الثانية من دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد المحاضرة عرض فيديوهات لملخص مباريات ساجرادا فى البطولة الأفريقية عامة، والمباراة الأخيرة امام الوداد خاصة، لدراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق الأنجولى.

كما سيشرح كارتيرون خلال المحاضرة نتائج وأداء ساجرادا فى المباريات التى يخوضها على أرضه ووسط جمهوره، وكذلك نقاط القوة والضعف فى الفريق الأنجولى.

قائمة ساجرادا تضم عددا من المحترفين منهم حارس من الكونغو، لاعب وسط من كوت ديفوار، مهاجم نيجيرى، جناح من البرتغال، مهاجم من البرازيل، ومدربهم أنجولي اسمه روكي سابيري، ومساعده روي أوليفيرا من البرازيل.

وأوضح روكى سابيرى المدير الفني لساجرادا الأنجولي أنه لن يعتمد على الأسلوب الدفاعى خلال مواجهة الزمالك، بل سيلعب بذكاء ضد الزمالك خاصة أنه فريق قوى من نصف الملعب للخطوط الأمامية".

وتقى ساجرادا هزيمة مع الوداد المغربى فى مباراة الافتتاح بثلاثة أهداف دون مقابل على أرض الأخير.