شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب على لطفى فى 5 مباريات أفريقية مع الأهلى قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، التى يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالى فى آخر نسختين، وتضم المجموعة الأولى الأهلى والهلال والمريخ السودانيين، وصن داونز الجنوب أفريقى.

وسيكون على لطفى هو حارس الأهلى في هذه المباراة الصعبة لاستمرار غياب محمد الشناوى عن المارد الأحمر للإصابة التى تعرض لها مع منتخب مصر خلال بطولة أفريقيا الماضية التي حقق المنتخب فيها المركز الثانى.

وخاض على لطفى 5 مباريات مع الاهلى فى بطولة أفريقيا، حيث شارك فى مباراتين بديلا للشناوى و3 مباريات بشكل أساسى، نجح الأهلى في الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراة وخسر مثلها، وخرج الأهلى بشباك نظيفة في مباراة واحدة.

ونستعرض المباريات الخمسة التى لعبها على لطفى مع الاهلى في دورى أبطال أفريقيا..



فيتا كلوب 1/ 0 الأهلى

شارك على لطفى فى أول مباراة مع الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا أمام فيتا كلوب بتاريخ 3/ 9 / 2019 فى المباراة التى أقيمت فى الكونغو، حيث لعب 66 دقيقة بعد إصابة محمد النشاوى، وانتهت المباراة بهزيمة الأهلى بهدف نظيف.

الأهلى 3 /1 الوداد المغربى

خاض على لطفى ثانى مباراته مع الأهلى أمام الوداد المغربى التى أقيمت 23/ 10 /2020 فى القاهرة، ولعب 30 دقيقة بديلا للشناوى، وانتهت بفوز الأهلى 3 /1 فى مباراة نصف النهائى.

الأهلى 4 /0 سونيديب

وتعد أول مباراة خاضها على لطفى مع الأهلى بشكل أساسى أمام سونيديب بطل النيجر بتاريخ 5/ 1 / 2021 فى المباراة التى أقيمت فى القاهرة وحقق الأهلى فوزا كبيرا بأربعة أهداف نظيفة، ليخرج بنظافة الشباك.

يونيون سبورتيف 1 / 1 الأهلى

خاض على لطفى رابع مبارياته مع الاهلى في افريقيا أمام يونيون سبورتيف في النيجر والتي كانت بتاريخ 16 /10 / 2021، ولعب المباراة كاملة وانتهت بالتعادل 1 /1.

الأهلى 6/ 1 يونيون سبورتيف

آخر مباراة خاضها على لطفى مع الأهلى كانت أمام يونيون سبورتيف فى لقاء العودة بالقاهرة في 23/ 10/ 2021، وانتهت بفوز الأهلى بستة أهداف مقابل هدف.