الامارات | اجتماع الاتحاد العربي لكرة السلة.. القرقاوي يحتفظ بالرئاسة

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الاتحاد العربي لكرة السلة.. القرقاوي يحتفظ بالرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضم مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة، في دورته الجديدة برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد الإماراتي، وللمرة الأولى بتاريخ المجلس عضوية ستة أعضاء، في الدورة الانتخابية الممتدة حتى 2024.

وجاء ذلك في اختتام اجتماعات الجمعية العمومية، التي عقدت أمس في دبي، وأقرت بأن يشغل التونسي علي البنزرتي منصب نائب رئيس الاتحاد العربي عن منطقة المغرب العربي، وعضوية مرشح لبنان ورئيس نادي بيروت نديم حكيم، ونورة السويدي من الإمارات في منصب نائب الرئيس، والجزائري بوعريفي رابح، وعويد العنزي من الطويت، ورحاب طه الغنام من مصر.

واحتفظ اللواء القرقاوي بمنصب الرئاسة لدورة انتخابية جديدة، بجانب احتفاظ الدكتور مجدي أبو فريخة في منصب نائب الرئيس عن منطقة الوسط، وعبد الرحمن المسعد نائب الرئيس عن منطقة الخليجي العربي، وحسين يوسف عن منطقة الوسط، وعبدالستار الهمداني عن منطقة المشرق العربي وابراهيم حبش عن دولة فلسطين.

وعلى صعيد اللجان، تم استحداث ثلاثة لجان، هي العلاقات الدولية برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي، وعضوية علي البنزرتي ومحمد عبدالمطلب وأكرم الحلبي، فيما ترأس لجنة الإدارة الفنية عبد الرحمن المسعد، وعضوية عبدالستار الهمداني وبوعريفي رابح، ويترأس نديم حكيم عضوية لجنة التسويق في لجنة ضمت في عضويتها محمد المطيري من الكويت وناصر الكعبي من قطر واسامة فيصل من السودان وعلي البنزرتي من تونس.

وفي باقي اللجان، يرأس الدكتور مجدي أبو فريخة اللجنة الفنية والمسابقات، على أن يترأس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة محمد بعد الزرعوني رئيس المكتب التنفيذي في اتحاد كرة السلة الإماراتي، ولتذهب رئاسة لجنة المدربين إلى التونسي منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد الإماراتي، واللجنة النسائية برئاسة نورة السويدي، ولجنة (3 ضد 3) برئاسة المصرية رحاب الغنام.

وتقرر تعيين المغربي عبدالرؤوف بن طالب مستشاراً لرئيس الاتحاد، مع العلم أن شغل في الدورة المنتهية ولايتها منصب نائب الرئيس عن منطقة المغرب العربي.

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