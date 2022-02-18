الامارات | "ليغو" تكرّم ملعب ريال مدريد بمجسم 5800 مكعب (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن "ليغو" تكرّم ملعب ريال مدريد بمجسم 5800 مكعب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجموعة ليغو عن نموذج لملعب "سانتياغو برنابيو" الشهير معقل فريق ريال مدريد الإسباني، يمكن تشييده من مكعباتها في خطوة تمثل تكريمًا للنادي الملكي أحد أشهر فرق كرة القدم وأكثرها شعبية في العالم.

وذكرت المجموعة في بيان أن طرح المجسم يتزامن مع احتفالات النادي الملكي بمرور 120 على تأسيسه والذكرى الـ 75 لإنشاء الملعب الشهير وأن المجموعة تتألف من أكثر من 5,800 مكعب وصُمّمت لتغدو مجسّم العرض المثالي المرغوب به لدى عشاق نادي ريال مدريد ومجموعات LEGO، فضلًا عن تمكين المشجعين الذين يتابعون مُجريات المباريات التي تُقام في "سانتياغو برنابيو" من التعبير عن الفخر الذي يشعرون به بامتلاكهم نسخة أصلية منه في منازلهم.

وقال المصمم في مجموعة ليغو، ميلان ماج إن ريال مدريد يُعدّ أحد أكثر أندية كرة القدم تميزًا في التاريخ، ما يجعل إعادة إنشاء ملعب "سانتياغو برنابيو" في شكل مجسّم يمكن تشييده بمكعبات ليجو تجربة رائعة".

وأضاف: "يتسم هذا المجسم بالأصالة والتفاصيل الدقيقة، ما يُكسب اللاعبين الذي يشيّدونه الشعور بأجواء الحماسة والمتعة التي تسود هذا الملعب الفسيح الرائع، الذي سوف يحتفظون بنموذج مجسمه في منازلهم لسنوات قادمة".

وتتميز هذه المجموعة التفاعلية الغامرة بالعديد من التفاصيل التي تجعلها نسخة دقيقة طبق الأصل للملعب الكائن في العاصمة الإسبانية مدريد، سواء من مسافة قريبة أو بعيدة. ويتيح السقف القابل للفتح، بجانب إمكانية فتح النموذج عبر "قسمه" إلى نصفين، المجال أمام المستخدمين للاستمتاع بالعديد من تفاصيل اللعبة، التي تشتمل على أرضية اللعب ذات نمط العشب الشهير، وأبراج الإضاءة الأربعة الشهيرة، والمرمَيَين، ونفق مرور اللاعبين، ودكّتي الاحتياط، ولوحة النتائج، واللافتات، والملصقات، والسلالم، علاوة على علامة ريال مدريد، وغيرها.

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