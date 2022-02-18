الامارات | اكتمال التحضيرات لانطلاق طواف الإمارات.. و20 فريقا عالميا جاهزة للتحدي

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال التحضيرات لانطلاق طواف الإمارات.. و20 فريقا عالميا جاهزة للتحدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتملت تحضيرات مجلس أبوظبي الرياضي لانطلاقة النسخة الرابعة لطواف الإمارات الذي يقام خلال الفترة 20-26 الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً، تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين. ويعد طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد، في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل الجولة الافتتاحية لسباقات موسم 2022، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، حيث تستقطب النسخة الرابعة نخبة فرق الدراجات الهوائية المحترفة على مستوى العالم، بما في ذلك فريق الإمارات الذي نجح في إحراز اللقب من قبل، وتوج بلقب طواف فرنسا العريق في العامين الماضيين عبر الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار.

ووصلت مساء أمس جميع الفرق المشاركة إلى العاصمة أبوظبي تمهيدا لدخولها في "فقاعة صحية" ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وفق برتوكول معايير السلامة المعتمد للفعاليات الرياضية العالمية، ومن ثم البدء باستلام تصاريح الفرق ابتداء من اليوم، ومن بعدها خوض التدريبات في مضمار الوثبة للدراجات، كما سيشهد برنامج غد السبت، تدريبات الفرق المشاركة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا في مضمار الوثبة، ومن ثم موعد الصورة الرسمية لنخبة الدراجين العالميين المشاركين، وذلك في حلبة مرسى ياس، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، ويليها في الساعة الخامسة مساء وقائع المؤتمر الصحفي لنخبة الدراجين المشاركين في قاعة المؤتمرات بحلبة مرسى ياس.

وتضم قائمة المشاركين في طواف الإمارات في النسخة الرابعة 20 فريقاً هي: إيه جي تو آر سيتروين (فرنسا)، أستانا (كازاخستان)، البحرين فيكتوريوس (البحرين)، بورا هانزجروهي (ألمانيا)، إي إف إيديوكيشن (الولايات المتحدة الأمريكية)، جروباما (فرنسا)، إينوس جرينايدرز (بريطانيا)، انترمارشيه (بلجيكا)، إسرائيل برميير (إسرائيل)، تيم جامبو فيزما (هولندا)، لوتو سودال (بلجيكا)، موفي ستار (إسبانيا)، كويك ستيب ألفا فيني (بلجيكا)، تيم بايك إنكستشينج (استراليا)، تيم دي إس إم (ألمانيا)، تريك سيجافريدو (الولايات المتحدة الأمريكية)، البيسين فينكس (بلجيكا)، باردياني (إيطاليا)، جازبروم (روسيا)، وفريق الإمارات (الإمارات العربية المتحدة).

وتتنافس الفرق الـ 20 المختلفة خلال الطواف الذي تبلغ مسافته الإجمالية 1058 كيلومتراً عبر 7 مراحل تمثل مزيجاً متنوعاً من التضاريس المختلفة المتاحة لتخصصات جميع الدراجين، منها 4 مراحل للسرعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق ضد الساعة، ويمر السباق على أهم معالم دولة الإمارات وتضاريسها الجغرافية والطبيعية في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

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