الامارات | جمهور برشلونة يثور على عثمان ديمبلي.. وبيكيه يرد على الصافرات!

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور برشلونة يثور على عثمان ديمبلي.. وبيكيه يرد على الصافرات! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق جمهور برشلونة صافرات الاستهجان ضد الفرنسي عثمان ديمبلي خلال مشاركته في مباراة البارسا مع ضيفه نابولي الإيطالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وبمجرد نزول ديمبلي في الشوط الثاني من المباراة، ثارت الجماهير الكاتالونية على اللاعب الفرنسي الذي شارك للمرة الأولى مع برشلونة على ملعبه "كامب نو" منذ إعلان عدم تجديد عقده مع النادي.

وقال مدافع برشلونة جيرارد بيكيه في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية بعد المباراة: "صفارات ديمبلي ليست جيدة بالنسبة لنا، أتفهم أن الجماهير قد تكون غاضبة، لكن يمكنهم فعل ذلك بعد المباراة، حيث أن حدوث ذلك خلالها يصرف انتباهنا".

وكانت إدارة برشلونة قد طلبت من ديمبلي الرحيل بعد فشل مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل لكن المدرب تشافي هيرنانديز استقر على الاستعانة بخدماته حتى نهاية الموسم الحالي.

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