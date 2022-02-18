الامارات | تصرف غريب من لاعب ليفربول بعد هدف محمد صلاح (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف غريب من لاعب ليفربول بعد هدف محمد صلاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف للمدافع الهولندي فان دايك نجم ليفربول الانجليزي وهو ييعانق خصمه دينزل دومفريس لاعب انتر ميلان الإيطالي احتفالاً بالهدف الثاني الذي سجله زميله المصري محمد صلاح في مباراة الفريقين الأربعاء، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انتهت لمصلحة الريدز بهدفين نظيفين على أرض الإنتر.

وأظهر الفيديو فان دايك في مشهد طريف أثار موجة من الضحك بين الجماهير التي اعتبرت موقف اللاعب الهولندي عفوياً خصوصاً أنه عانق لاعب إنتر في وقت ذهب كل لاعبو ليفربول للاحتفال مع محمد صلاح، أما مشجعون آخرون فقالوا إن حركة فان دايك مقصودة للسخرية من مواطنه دينزل دومفريس لاعب إنتر الذي دخل معه في تحدي على نتيجة المباراة.

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