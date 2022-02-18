كشف تفاصيل اتفاق نادي النصر مع محمد أبوجبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 فبراير 2022

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الزمالك المصري، عن تفاصيل المفاوضات الدائرة بين مسؤولي النصر والحارس محمد أبوجبل.



وقالت تلك المصادر في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“، إن مسؤولا كبيرا من النصر تفاوض بالفعل مع شقيق الحارس أبوجبل.

ووفقا للمصادر، فإن النصر عرض مليون دولار راتبا سنويا للاعب، لكن أبوجبل يرغب في الحصول على مليون ونصف المليون دولار سنويا، وسيعقد الحارس جلسة مفاوضات مع إدارة الزمالك للتحدث بشأن عرض النصر ومعرفة عرض الزمالك للتجديد.

وكانت صحيفة ”الرياضية“، قد أكدت أمس الخميس، أن إدارة النصر، توصلت لاتفاق نهائي مع الحارس الدولي المصري محمد أبوجبل، من أجل الانضمام إلى صفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد أبوجبل سابقا عن أنباء تداول وكلاء للاتفاق مع إدارة النصر للتعاقد معه، قائلا: ”لا يوجد لي أي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبوجبل فقط“.

وأضاف: ”كل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم، ولم أتواصل مع أي وكيل مصري، تركيزي الآن منصب مع فريقي نادي الزمالك“.

وبدأ أبوجبل مسيرته الاحترافية موسم 2010-2011 مع نادي إنبي قبل أن ينتقل للزمالك صيف 2013 وقضى مع الزمالك 3 سنوات وبعدها رحل لسموحة، ثم عاد إلى القلعة البيضاء مرة أخرى في يوليو 2019 وحتى الآن.

ولعب مع الزمالك 77 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 40 منها، متوجًا بـ7 بطولات مع فريق العاصمة المصرية.

وأبدى أبوجبل تألقًا كبيرًا في مباريات منتخب مصر، والذي فاز بالميدالية الفضية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، فيما توج أبوجبل بجائزة أفضل لاعب في نهائي البطولة.

وتألق الحارس في ربع النهائي حيث قاد مصر للفوز أمام المغرب (2-1)، حيث لم تهتز شباكه، إلا من ركلة جزاء فقط، في الوقت الذي أنقذ فيه العديد من الفرص الخطيرة.

ولعب أبوجبل في نادي إنبي في 2008، ثم انتقل لنادي الزمالك فترة الانتقالات الصيفية عام 2013، ثم انتقل إلى نادي سموحة عام 2016 قبل أن يعود لنادي الزمالك عام 2019.

وتسبب أبوجبل بتتويج الزمالك بكل من كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي، كما أنه توج بكأس مصر 2019.