أنباء عن توقيع محمد أبو جبل لنادي النصر السعودي مقابل 30 مليون جنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن نادي النصر السعودي نجح في إنهاء تعاقده مع محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، في صفقة انتقال حر بدءاً من الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن إدارة نادي النصر اتفقت بصيغة نهائية مع أبو جبل، للانتقال إلى نادي النصر، في صفقة انتقال حر بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق بين الطرفين نص على توقيع أبو جبل للنصر لمدة موسم واحد، مع أفضلية التمديد موسمًا آخر، نظير مبلغ يصل إلى نحو 7 ملايين ريال، بما يعادل 30 مليون جنيه مصرى تقريباً، بعد دخوله الفترة الحرة التي تجيز له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الأصلى.

وشارك أبو جبل في وصول المنتخب المصري إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مؤخراً في الكاميرون، بعد أن حلَّ بديلاً عن محمد الشناوى حارس الأهلى، الذى تعرض لإصابة فى البطولة، حيث تألق حارس الزمالك بقوة فى رحلة وصول الفراعنة إلى المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالى، وخسرها بركلات الترجيح.