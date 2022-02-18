أبرزها الأهلي والهلال.. مباريات اليوم الجمعة ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات العالمية بجانب ثلاث مواجهات في دوري أبطال إفريقيا.
ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها القنوات الناقلة لها:
دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني X الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
أمازولو X حوريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2
وفاق سطيف X الرجاء المغربي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3
إلتشي X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
يوفنتوس X تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة Lega Serie A YouTube
الدوري الألماني
ماينز 05 X باير ليفركوزن – الساعة 9:30 مساء
الدوري الفرنسي
ليل X ميتز – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 2