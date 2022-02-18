أبرزها الأهلي والهلال.. مباريات اليوم الجمعة ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات العالمية بجانب ثلاث مواجهات في دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها القنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني X الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أمازولو X حوريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

وفاق سطيف X الرجاء المغربي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإسباني

إلتشي X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

يوفنتوس X تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني

ماينز 05 X باير ليفركوزن – الساعة 9:30 مساء

الدوري الفرنسي

ليل X ميتز – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 2