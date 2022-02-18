الارشيف / اخبار الرياضه

أبرزها الأهلي والهلال.. مباريات اليوم الجمعة ومواعيدها والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات العالمية بجانب ثلاث مواجهات في دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها القنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني X الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 

أمازولو X حوريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

وفاق سطيف X الرجاء المغربي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

إلتشي X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

يوفنتوس X  تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني 

ماينز 05 X باير ليفركوزن – الساعة 9:30 مساء                  

الدوري الفرنسي

ليل X ميتز – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 2

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا