وسائل إعلام سودانية تؤكد: السلطات المحلية تقف وراء منع جماهير الهلال من حضور مباراة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام سودانية عن مفاجأة بشأن منع حضور الجماهير خلال مباراة الهلال السوداني والأهلي، المقرر إقامتها عصر اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والهلال ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع "سودانا فوق" السوداني، نقلاً عن مصادره الخاصة، أن الخرطوم خاطبت الاتحاد الإفريقي لكي يمنع الجماهير من حضور مباراة الأهلي والهلال.

وأضاف الموقع أن السلطات السودانية رفضت حضور الجماهير بعد ظهور الألتراس في المران الأخير للفريق، وترديدهم بعض الهتافات والأناشيد التي قد تعكر من صفو العلاقة بين مصر والسودان، وتتسبب في زيادة الاحتقان بين الشعبين.

وأكد المصدر أن الأمر لا علاقة له بفساد "كاف"، لكنه يتعلق بالسلطات السودانية نفسها.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر لدواعي أمنية منع الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والهلال وهو ما تسبب في خلق حالة من الغضب الشديد بين جماهير الهلال زعيم الكرة السودانية.

‏وتضم قائمة الفريق المتواجدة في السودان كلًا من: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدى أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.