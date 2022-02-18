شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يطير إلى النمسا خلال ساعات لإجراء جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه عمار حمدى لاعب الأهلى إلى النمسا، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإجراء جراحة الرباط الصليبى بعد تعرضه للإصابة أثناء تواجده فى معسكر الأهلى بالإمارات قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

وأنهى عمار حمدى إجراءات السفر إلى النمسا على مدار الأيام الماضية وسيجرى الجراحة فى النمسا لدى نفس الطبيب الذى أجرى الرباط الصليبى منذ أيام لأكرم توفيق لاعب الأهلى.

ويخضع عمار حمدى لفحوصات بسيطة قبل إجراء الجراحة التى ستحتاج تأهيلا وعلاجا قرابة الثمانية أشهر.

وتعرض عمار حمدى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة أثناء مشاركته فى تدريبات الفريق بمعسكر كأس العالم للأندية فى الإمارات.