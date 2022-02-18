شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يطير إلى النمسا خلال ساعات لإجراء جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتجه عمار حمدى لاعب الأهلى إلى النمسا، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإجراء جراحة الرباط الصليبى بعد تعرضه للإصابة أثناء تواجده فى معسكر الأهلى بالإمارات قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.
وأنهى عمار حمدى إجراءات السفر إلى النمسا على مدار الأيام الماضية وسيجرى الجراحة فى النمسا لدى نفس الطبيب الذى أجرى الرباط الصليبى منذ أيام لأكرم توفيق لاعب الأهلى.
ويخضع عمار حمدى لفحوصات بسيطة قبل إجراء الجراحة التى ستحتاج تأهيلا وعلاجا قرابة الثمانية أشهر.
وتعرض عمار حمدى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة أثناء مشاركته فى تدريبات الفريق بمعسكر كأس العالم للأندية فى الإمارات.
فى سياق مختلف يواجه فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقي التي يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالي في آخر نسختين، وتضم المجموعة الأولى الأهلي، والهلال والمريخ السودانيين، وصن داونز الجنوب أفريقي.
تقام مباراة الاهلى والهلال السودانى في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلى لاعبيه بتحقيق أول فوز في دور المجموعات لاكتساب دفعة معنوية هائلة لتخطى هذه المرحلة من المسابقة واستكمال المشوار للنهاية، لاسيما فى ظل الأفراح التى يعيشها الفريق بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، مشدداً على صعوبة مواجهة الهلال على ملعبه وضرورة العودة للقاهرة بالثلاث نقاط.