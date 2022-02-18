القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والهلال السودانى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، التى يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالى فى آخر نسختين، وتضم المجموعة الأولى الأهلى، والهلال والمريخ السودانيين، وصن داونز الجنوب أفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تنقل مباراة الأهلى ضد الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت 1 باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى والهلال السودانى

تقام مباراة الأهلى والهلال السودانى فى تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلى لاعبيه بتحقيق أول فوز فى دور المجموعات لاكتساب دفعة معنوية هائلة لتخطى هذه المرحلة من المسابقة، واستكمال المشوار للنهاية لاسيما في ظل الافراح التي يعيشها الفريق بعد التتويج بالبرونزية مشدداً على صعوبة مواجهة الهلال على ملعبه وضرورة العودة للقاهرة بالثلاث نقاط.

مشوار الأهلى والهلال السودانى

وكان الهلال افتتح دور المجموعات بالخسارة من صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب الأخير 0-1، الجمعة الماضى، بينما أنهى الأهلى منافساته فى مونديال الأندية بالإمارات بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية دون رد، بعدما تأجلت مواجهة الأهلي والمريخ السودانى لوقت لاحق.