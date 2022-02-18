شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للجونة اليوم بقيادة أشرف خضر وحمص بعد رحيل براون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الإسماعيلى تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة على ملعب "عبد الرحمن أنوس" ضمن برنامجه الإعدادى لمواجهة الجونة يوم 23 فبراير الجارى، علي ملعبه بالإسماعيلية بعدما حصل اللاعبين على راحة أمس الخميس من التدريبات.

وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قبول استقالة الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتينى خوان براون بعد سلسلة النتائج السلبية التى تعرض لها الفريق فى الآونة الأخيرة، ضمن منافسات الدورى العام، وإنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بين الطرفين.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة من بيراميدز بهدف نظيف أحرزه أحمد سامي، في المباراة التي شهدت إصابة قوية لمحمد عمار مدافع الدراويش في الركبة.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بجانب توقيع عقوبة مالية، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي هذا القرار لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق، خاصة أن إدارة النادى حرصت على تقديم كل الدعم للاعبين بعد التأهل إلى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى رصد مكافأة مضاعفة لتحسين نتائج الدراويش خلال المسابقة المحلية.