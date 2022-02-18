شكرا لقرائتكم خبر عن لايعرف طريق الفوز.. كشف حساب خوان براون بعد الرحيل عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قبول استقالة الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام، وإنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بين الطرفين.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

الأرجنتيني خوان براون تولي مهمة الإسماعيلي يوم 13 نوفمبر الماضي، ولعب الفريق تحت قيادته 6 مباريات خلال منافسات الدوري العام، تعادل 3 وخسر 3، بينما خاض في كأس رابطة الأندية المحترفة 5 لقاءات، فاز 2 وتعادل 3 مواجهات.

وحصد الاسماعيلى ثلاثة نقاط من 9 مباريات خاضها بمسابقة الدوري حيث خسر 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة مواجهات ولم يحقق الفوز وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً