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شكرا لقرائتكم خبر عن لمة العيلة أحلى.. عصام الحضرى فى صور جديدة مع زوجته ونجله ياسين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفاعل عصام الحضري أسطورة حراسة مرمي منتخب مصر، مع متابعيه من خلال خاصية "ستورى" حسابه على موقع "إنستجرام"، بنشر عدة صور رومانسية تجمعه مع زوجته، وهي الصور التي لم تقتصر عليهما فقط، وإنما شملت أيضاً وجود ابنهما ياسين بصحبتهما خلال مجموعة الصور الذى نشرها الحضري عبر "إنستجرام".
الحضرى وزوجته
ويأتى ذلك بعدما نشر عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، مؤخراً صورة خلال فترة تدريب حراس مرمى الفراعنة بأحد المباريات السابقة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء التعليق عليها بعلم مصر والقفاز الخاص بحراس المرمى، وذلك قبل مواجهة السنغال الفاصلة فى تصفيات كأس العالم .
الحضرى وزوجته وابنه
الحضرى وزوجته ونجله
وتلقى اتحاد الكرة ، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحدد فيه يومي 25 و 28 مارس لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022، وتقام مباراة الذهاب في ستاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال وتم تحديد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة موعدا للمباراتين.
الحضرى وزوجته