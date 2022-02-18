شكرا لقرائتكم خبر عن لمة العيلة أحلى.. عصام الحضرى فى صور جديدة مع زوجته ونجله ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل عصام الحضري أسطورة حراسة مرمي منتخب مصر، مع متابعيه من خلال خاصية "ستورى" حسابه على موقع "إنستجرام"، بنشر عدة صور رومانسية تجمعه مع زوجته، وهي الصور التي لم تقتصر عليهما فقط، وإنما شملت أيضاً وجود ابنهما ياسين بصحبتهما خلال مجموعة الصور الذى نشرها الحضري عبر "إنستجرام".



الحضرى وزوجته

ويأتى ذلك بعدما نشر عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، مؤخراً صورة خلال فترة تدريب حراس مرمى الفراعنة بأحد المباريات السابقة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء التعليق عليها بعلم مصر والقفاز الخاص بحراس المرمى، وذلك قبل مواجهة السنغال الفاصلة فى تصفيات كأس العالم .



الحضرى وزوجته وابنه

من ناحية أخرى قرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، إرسال خطاب للفيفا للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس المقبل بدلا من 28 من نفس الشهر.



الحضرى وزوجته ونجله