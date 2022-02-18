شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولى، فى مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

موعد مباراة الزمالك و ساجرادا

تقام مباراة الزمالك مع ساجرادا الأنولى غدا السبت فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، حيث تقام المباراة على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

مجموعة الزمالك

يقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بجانب فرق ساجرادا وبترواتليتكو، بالاضافة إلى الوداد المغربى.

نتيجة مباراتى الزمالك و ساجرادا فى البطولة

التقى الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولى فى افتتاح مشواره في دوري أبطال أفريقيا حيث تعادلا بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، بينما خسر ساجرادا في مباراة الافتتاح بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الوداد المغربي على أرض الأخير.