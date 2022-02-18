شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الهلال السودانى منافس الأهلى فى دورى الأبطال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الأهلى مع دقات الثالثة عصر اليوم الجمعة مشواره بدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، حينما يحل ضيفاً ثقيلا على الهلال السودانى على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم بالجولة الثانية للمسابقة التى يتطلع للتتويج بلقبها الذى يحمله مرتين على التوالى فى آخر نسختين.

سجل بطولات الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

حصل الهلال على بطولة الدورى السودانى فى 27 مناسبة ، وحصل على كأس السودان 7 مرات ، وصل فريق الهلال إلى نهائى بطولة الأندية الأفريقية الأبطال مرتين عام 1987 وعام 1992 حيث خسر في النهائي أمام الأهلي بعد تعادله معه في الخرطوم، ووصل إلى النهائي في عام 1992 أمام الوداد المغربي بعد تعادله معه في الخرطوم أيضا، كما وصل للمربع الذهبي في دوري أبطال أفريقيا أربعة مرات في الاعوام 2007 و2009و2011 و2015 ، كما وصل للمربع الذهبي لبطولة الكونفدرالية لعامي 2010 و2012.