شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس المران الأول للزمالك استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المران الأول للاعبى الزمالك بأنجولا استعداداً لاستكمال منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، تخصيص الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية فى مران اليوم، الذى أقيم على ملعب ملعب كوكوريس بالعاصمة الأنجولية لواندا فى إطار الاستعداد لمباراة ساجرادا الأنجولى المقرر لها غداً السبت فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات فنية وتقسيمة قوية فى منتصف الملعب شهدت ندية وحماس من قبل لاعبى الفريق قبل المباراة المرتقبة.

ويضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك اليوم خطة مواجهة ساجرادا الأنجولى في المباراة المقررة بينهما غدا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى الأبطال الأفريقي .

ويسعى المدير الفني للفريق الأبيض إلى خطف الثلاث نقاط للتقدم خطوة في جدول المجموعة بعد التعادل المفاجئ في الجولة الأولى باستاد القاهرة أمام بيترو أتليتكو بهدفين لمثليهما وهو ما عقد موقف الفريق بعض الشىء، خاصة أن المنافس الوداد المغربى نجح في الفوز على ملعبه بثلاثية نظيفة على ساجرادا .

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر