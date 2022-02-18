شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب سفر الزمالك للمغرب من أنجولا بعد مواجهة ساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سفر فريقه للمغرب مباشرة من أنجولا، بعد مواجهة ساجرادا تجنباً لإرهاق اللاعبين، وهو الأمر الذى تسير الإدارة البيضاء في إجراءاته، حيث يستلزم الأمر موافقة السلطات المغربية قبل تنفيذه بشكل رسمي، ومن المقرر أن يواجه الزمالك الوداد المغربي يوم السبت بعد المقبل في المواجهة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير، اليوم الجمعة، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، استعدادا لملاقاة نظيرة ساجرادا الأنجولى غدا السبت فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك خاص تدريب الأول بالعاصمة الأنجولية لواندا مساء أمس الخميس على ملعب كوكوريس التابع لأحد البنوك، واختار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون القائمة التى ستخوض مواجهة بطل أنجولا وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد، خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.