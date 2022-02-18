شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعيد القوة الضاربة للزمالك أمام ساجرادا الأنجولى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك كافة اللاعبين الأساسيين في مباراة ساجرادا الأنجولى غد السبت فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى ابطال أفريقيا بعد إراحتهم في اللقاء الماضى أمام سموحة بالدورى والتي خسرها الفريق الأبيض بهدفين نظيفين .

ومن المتوقع أن يعود محمد أبو جبل لحماية عرين الفارس الأبيض بدلا من محمد عواد ، كما سيعود محمود حمدى الونش ليزامل محمد عبد الغنى في الخط الخلفى بينما يحل أحمد أبو الفتوح في الجانب الأيسر بدلا من محمد عبد الشافى ، بينما يشارك إمام عاشور وأحمد سيد زيزو في منطقة وسط الملعب بعدما شعرت الجماهير بسوء حالة الفريق في اللقاء الأخير عقب إراحة العناصر الدولية بعد مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى .

ووصلت بعثة الزمالك، إلى العاصمة الأنجولية لواندا مساء الأربعاء الماضى استعدادا لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي ، وفور وصول البعثة إلى العاصمة الأنجولية لواندا خضع جميع أفرادها لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية قبل التوجه لمقر إقامة الفريق.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر