شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر مطار الخرطوم مساء اليوم عقب مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة العامرى فاروق، نائب رئيس النادى، مطار الخرطوم الدولى فى العاشرة مساء اليوم للعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة الهلال السودانى.

ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى فى الثالثة عصر اليوم على استاد الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وتضم قائمة الأهلى المتواجدة فى السودان كلًا من:

على لطفى ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدى أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن.