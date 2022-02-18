شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجعفرى حكم مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا إلى المغربى نور الدين الجعفرى.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الجعفرى حكم لقاء الأهلى و الهلال ..

- مغربى الجنسية ، ويبلغ من العمر 44 عاما .

- حصل على الشارة الدولية عام 2013.

- أول مباراة يديرها فى الدورى المغربى فى ديسمبر لعام 2012.

- معروف بكثرة الإنذارات ، حيث أدار 8 مباريات فى موسم ، أشهر خلالها 35 انذار وبطاقة حمراء واحدة .

- أدار نهائى كأس السوبر الفرنسى بين باريس سان جيرمان وموناكو عام 2017

- أدار عدة مباريات للفرق المصرية من قبل مثل الإسماعيلى والزمالك والمصرى والمقاولون .

- أبرز المباريات التى أدارها لفرق مصر الزمالك ضد أهلى طرابلس عام 2017 وانتهت بالتعادل السلبى، والزمالك مع مولودية الجزائر، والإسماعيلى مع القطن الكاميرونى 2018، المصرى ومونانا الجابونى 2018، والمقاولون والنجم الساحلى.